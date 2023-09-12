Никола Йокич станет лучшим игроком в следующем сезоне НБА по версии CBC Sports

Издание CBC Sports составил свой рейтинг лучших игроков в грядущем сезоне НБА. Первые матчи пройдут 25 октября.

Как сообщает источник, лучшим в лиге будет сербский игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Его сборная заняла второе место на чемпионате мира без своего главного лидера.

Вторым в рейтинге оказался грек Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс». А вот третье место занял американец Стефен Карри. Он представляет «Голден Стэйт Уорриорз». Одна из главных звезд лиги Леброн Джеймс стал лишь 12-м.