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Защитник ЦСКА Тримбл выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Игрок получил повреждение в товарищеском матче.
13 сентября 2023 18:51
автор: Александр Кожевников

Защитник баскетбольного ЦСКА Мело Тримбл получил травму в товарищеском матче против «Бешикташа».

«Защитник нашей команды Мело Тримбл получил травму в четвертой десятиминутке товарищеского матча с «Бешикташем». Обследование, проведенное в местной клинике, выявило повреждение одной из мышц правой ноги. Игроку показаны консервативное лечение и комплекс восстановительных упражнений. Сроки восстановления будут оцениваться по результатам ежедневных тестирований», — сообщила пресс-служба армейского клуба.

27 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с 28-летним американцем.

Ранее Тримбл провел 7 предсезонных матчей за ЦСКА, набирая в среднем 10,4 очка за игру.

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