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Баскетболистка Вадеева назвала причину, по которой пропустит сезон-2023/2024 

В прошлом месяце капитан сборной России по баскетболу вышла замуж.
Баскетболистка Вадеева назвала причину, по которой пропустит сезон-2023/2024 
13 сентября 2023 22:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Центровая УГМК и сборной России по баскетболу Мария Вадеева объяснила, почему пропустит предстоящий сезон. Она ждёт ребёнка.

В августе 25-летняя спортсменка и тренер УГМК-Юниор Никита Клюндиков сыграли свадьбу.

«Я нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон. При этом буду постоянно находиться в Екатеринбурге, рядом с командой. Присутствовать на играх, подбадривать девочек. В марте этого года Никита сделал мне предложение. Поэтому перед подписанием нового контракта мы сообщили директору клуба Максиму Николаевичу Рябкову, что планируем беременность. Пропуск сезона был обговорён заранее. Спасибо клубу, что пошли мне навстречу», – приводит слова Вадеевой «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне женской Премьер-лиги Вадеева была признана MVP турнира. Она является капитаном национальной команды России по баскетболу, трёхкратной чемпионкой России и Евролиги.

источник: «Спорт-Экспресс»
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