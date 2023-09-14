ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала». Владимир Гомельский — о ЧМ-2023

Отсутствие игрока «Зенита» сильно сказалось на результатах французов.
14 сентября 2023 11:07
автор: Виталий Стопин

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о провале сборной Франции по баскетболу на чемпионате мира — 2023. По его мнению, одной из причин тому стало невключение разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля в состав национальной команды.

«Томас Эртель — высококлассный разыгрывающий. Его присутствие в составе могло бы сильно помочь сборной Франции на ЧМ-2023. Но Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сборная Франции сенсационно не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира. После такого провала на команду обрушился шквал критики. Отдельно обструкции подверглось руководство Федерации баскетбола Франции, которое приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.

источник: Баскетбольный сайт Владимира Гомельского
Баскетболистка Вадеева назвала причину, по которой пропустит сезон-2023/2024 
Баскетболистка Вадеева назвала причину, по которой пропустит сезон-2023/2024 
В прошлом месяце капитан сборной России по баскетболу вышла замуж.
13.09.2023 22:22
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник ЦСКА Тримбл выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Игрок получил повреждение в товарищеском матче.
13.09.2023 18:51
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Бывший форвард «Орландо» скончался в возрасте 42 лет
Он также выступа за «Бостон».
13.09.2023 11:08
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Никола Йокич станет лучшим игроком в следующем сезоне НБА по версии CBC Sports
Леброн не попал даже в десятку.
12.09.2023 20:07
Баскетбол
автор: Матвей Макаренко
Гомельский: Портер в России? Думаю, что дураков, готовых его подписать, не найдётся
Эксперт отметил, что арестованный за удушение девушки баскетболист не нужен российским клубам. 
12.09.2023 15:47
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Гомельский прокомментировал арест главной звезды клуба НБА
Эксперт отметил, что поступок баскетболиста не имеет никакого отношения к спорту. 
12.09.2023 15:06
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии
Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии
В службу спасения обратилась женщина.
12.09.2023 08:21
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Владимир Родионов: за такие оклады, как в УНИКСе, «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом
Страшно называть годовые оклады легионеров казанского клуба.
11.09.2023 19:59
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Леброн, Карри, Дюрэнт, Тейтум и Дэвис готовы представлять США на Олимпиаде-2024
У американцев собирается сильный состав.
11.09.2023 18:58
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.