«Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала». Владимир Гомельский — о ЧМ-2023

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о провале сборной Франции по баскетболу на чемпионате мира — 2023. По его мнению, одной из причин тому стало невключение разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля в состав национальной команды.

«Томас Эртель — высококлассный разыгрывающий. Его присутствие в составе могло бы сильно помочь сборной Франции на ЧМ-2023. Но Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сборная Франции сенсационно не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира. После такого провала на команду обрушился шквал критики. Отдельно обструкции подверглось руководство Федерации баскетбола Франции, которое приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.