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Мария Вадеева назвала имена главных открытий ЧМ-2023

Чемпионат остался за сборной Германии.
14 сентября 2023 21:40
автор: Александр Кожевников

MVP Премьер-лиги-2022/23, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева поделилась мыслями о том, кто из игроков удивил её на чемпионате мира 2023 года.

«Наверное, назову защитника сборной Германии Андреаса Обста. Особенно ему удался матч с США, где он показал какой-то невероятный процент дальних попаданий. Конечно, очень хорош на протяжении всего турнира был Артурс Жагарс. Теперь, думаю, перед латвийским разыгрывающим открываются большие перспективы», - приводит слова Вадеевой «Спорт-Экспресс».

Самым ценным игроком турнира был признан Деннис Шрёдер, ставший чемпионом мира вместе со сборной Германии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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