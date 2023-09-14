Мария Вадеева назвала имена главных открытий ЧМ-2023

MVP Премьер-лиги-2022/23, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева поделилась мыслями о том, кто из игроков удивил её на чемпионате мира 2023 года.

«Наверное, назову защитника сборной Германии Андреаса Обста. Особенно ему удался матч с США, где он показал какой-то невероятный процент дальних попаданий. Конечно, очень хорош на протяжении всего турнира был Артурс Жагарс. Теперь, думаю, перед латвийским разыгрывающим открываются большие перспективы», - приводит слова Вадеевой «Спорт-Экспресс».

Самым ценным игроком турнира был признан Деннис Шрёдер, ставший чемпионом мира вместе со сборной Германии.