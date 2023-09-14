Вадеева объяснила неудачу сборной Словении на ЧМ-2023

Капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева высказалась о выступлении сборной Словении на ЧМ-2023. В четвертьфинале мундиаля Лука Дончич и компания уступили Канаде.

«Я вспоминаю Евробаскет-2017, где Дончич получил приз MVP, а его команда обыграла в финале Сербию. В тот момент они играли командно. В атаке было множество опций, в том числе с заигрыванием больших. А сейчас, второй турнир подряд, все держится на Луке. Когда же его плотно закрывают или у разыгрывающего не самый удачный день, то команда теряется. Еще словенцы очень много разговаривали с судьями. Это бросилось в глаза», - приводит слова Вадеевой «Спорт-Экспресс»,