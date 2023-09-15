В БК «Зенит» перейдёт французский форвард с российским паспортом

Сегодня, 15 сентября, журналист BeBasket Александре Сансон сообщил о том, что баскетбольный клуб «Зенит» в ближайшее время подпишет контракт с французским форвардом Максима Ильвовского.

У 21-летнего баскетболиста имеется российский паспорт. Согласно данным источника, Ильвовский будет играть в фарм-клубе санкт-петербургского клуба в Суперлиге. Отмечается, что в случае хорошей игры он сможет перейти в основной состав «Зенита».

В прошлом сезоне Ильвовский выступал за французский «Страсбург». В основном составе он провёл 13 матчей.