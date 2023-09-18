Гомельский назвал фаворита в Суперкубке Единой Лиги ВТБ

Если «Фенербахче» приедет на Суперкубок Единой Лиги ВТБ в оптимальном составе, то они будут главными фаворитами, заявил четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Мне очень лестно и приятно, что этот Кубок носит имя моего отца. Спасибо за это Единой Лиге ВТБ. Это самый важный и сильный предсезонный турнир в отечественном баскетболе. Мне любопытно посмотреть на шесть российских и две турецких команд. Это будет интересно, потому что два года назад ЦСКА был вторым, в прошлом сезоне третьим, а для этого клуба главная цель на протяжении долгих лет - выигрывать все соревнования, в которых команда принимает участие. Способен ли состав армейцев этого сезона выиграть Единую Лигу ВТБ? Очень интересно.

Смотреть будут все, включая меня, и кандидатов в сборную России. В межсезонье команда сыграла всего лишь два матча, очень интересно посмотреть на этих ребят. Результат этого Кубка зависит от того, в каком составе приедет «Фенербахче», если они будут участвовать в сильнейшем составе, то это команда - определённый фаворит этого турнира», - сказал Гомельский.

С 21 по 24 сентября 2023 года на территории «ВТБ Арены» в третий раз состоится Суперкубок Единой Лиги ВТБ на Кубок им. А.Я.Гомельского по баскетболу.