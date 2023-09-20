В МБА прокомментировали переход форварда сборной России в «Самару»

Директор МБА Игорь Кочарян подчеркнул, что у столичного клуба нет обид на форварда Илью Платонова, который нынешним летом перешел в «Самару».

«Илья выбрал свой путь, захотел поменять вектор. Максим Барашков занял эту позицию, вписался в команду. Нет смысла сожалеть, надо просто дальше работать. Каждый идет своей дорогой. Те, кто хотел — остались, кто нет — нет. Это жизнь. У клуба с Платоновым остались хорошие отношения.», - приводит слова Кочаряна «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ Платонов набирал 7,1 очка и 4,4 подбора в среднем за игру.

Дебютант Лиги ВТБ МБА занял шестое место в чемпионате, а также взял бронзу Кубка России-2022/2023.