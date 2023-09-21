«Зенит» потратил больше всех за минувший сезон Единой лиги ВТБ, у двух клубов - убытки

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты клубов за минувший сезон.

Самым доходным российским клубом стал московский ЦСКА. Московский клуб заработал 2,307 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей. При этом на зарплаты игроков армейцы потратили 868 млн рублей, что на 730 миллионов меньше, чем годом ранее. Тренерскому составу и техническому персоналу ЦСКА выплатил 101 млн рублей.

Вторым по доходности стал санкт-петербургский «Зенит», доходы которого составили 2,203 млрд рублей. При этом расходы «Зенита» стали рекордными во всей лиге – 2,186 млрд рублей.

При этом на зарплаты игроков «Зенит» потратил 678 млн рублей, а вот тренерский штаб и технический персонал клубу из Северной столицы обошёлся почти в три раза дороже, чем ЦСКА - на это «Зенит» потратил 298 миллионов.

Доходы чемпиона прошлого сезона Единой лиги УНИКСа составили 1,236 млрд рублей, а расходная часть — 1,201 млрд.

Примечательно, что только у двух клубов расходы превысили доходы - речь о «Пари НН» и «Локомотиве-Кубань. Нижегородский клуб закончил сезон с минусом в 12 миллионов 67 тысяч рублей. Что до краснодарцев, то они за сезон потеряли 1,379 млн рублей.