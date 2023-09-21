44 очка Уэйра не спасли ЦСКА от поражения в матче Суперкубка Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

В Москве состоялся матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и столичный ЦСКА.

Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме со счётом 100:98.

В составе победителей самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Емченко, набравший 22 очка. 18 баллов на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл, 13 очков набрал Владислав Близнюк.

В составе ЦСКА отличился Каспер Уэйр, набравший 44 очка. 19 баллов набрал Самсон Руженцев.