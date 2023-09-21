ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

44 очка Уэйра не спасли ЦСКА от поражения в матче Суперкубка Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме.
21 сентября 2023 22:05
автор: Александр Кожевников

В Москве состоялся матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и столичный ЦСКА.

Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме со счётом 100:98.

В составе победителей самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Емченко, набравший 22 очка. 18 баллов на свой счёт записал Девон Акун-Пёрселл, 13 очков набрал Владислав Близнюк.

В составе ЦСКА отличился Каспер Уэйр, набравший 44 очка. 19 баллов набрал Самсон Руженцев.

источник: «Советский спорт»
«Зенит» потратил больше всех за минувший сезон Единой лиги ВТБ, у двух клубов - убытки
Единая лига ВТБ опубликовала финансовую отчётность.
21.09.2023 20:31
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
В МБА прокомментировали переход форварда сборной России в «Самару»
Клуб в прошлом сезоне взял бронзу Кубка России и стал шестым в Единой лиге ВТБ.
20.09.2023 23:22
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
В МБА рассказали о целях на сезон Единой лиги ВТБ
Клуб в прошлом сезоне взял бронзу Кубка России.
20.09.2023 22:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Гомельский заявил, что УНИКС не сможет повторить свой прошлогодний успех
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.
20.09.2023 12:01
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Владимир Гомельский: если ротация в ЦСКА действительно качественная, то жду побед от клуба
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.
20.09.2023 11:41
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Дэмиан Лиллард: Я сильнейший разыгрывающий в НБА, лучше Карри
Нескромное заявление игрока «Портленда».
20.09.2023 11:20
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Экс-игрок ЦСКА — о Суперкубке Единой Лиги ВТБ: такая европейская практика дорогого стоит
Сергей Быков также назвал четвёрку лучших российских команд турнира.
18.09.2023 13:26
Баскетбол
автор: Никита Плохих
Гомельский назвал фаворита в Суперкубке Единой Лиги ВТБ
Эксперт также проявил особый интерес к позиции ЦСКА в этом сезоне.
18.09.2023 13:20
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Главный баскетбольный праздник осени: в Москве пройдет турнир на кубок имени А.Я. Гомельского
Главный баскетбольный праздник осени: в Москве пройдет турнир на кубок имени А.Я. Гомельского
Соревнования становятся приятной традицией.
18.09.2023 11:41
Баскетбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.