Президент «Локо» отметил, что победой над ЦСКА команда сделала ему отличный подарок

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ (100:98)

«Команда сделала отличный подарок — вышли в полуфинал. Если говорить про игру, то она была непредсказуемой, нервной, как и все наши последние противостояния. Игра Каспера Уэйра — лучший индивидуальный перфоманс, который я видел за последние голы в нашем баскетболе (44 очка, — «СЭ»). Но мы выиграли как команда. Это самое главное. Теперь с такой же самоотдачей надо сыграть и с «Фенербахче», - приводит слова Ведищева «Спорт-Экспресс».

22 сентября Ведищеву исполняется 30 лет.