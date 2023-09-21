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Президент «Локо» отметил, что победой над ЦСКА команда сделала ему отличный подарок

Краснодарцы вышли в полуфинал турнира.
21 сентября 2023 22:59
автор: Александр Кожевников

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу над ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ (100:98)

«Команда сделала отличный подарок — вышли в полуфинал. Если говорить про игру, то она была непредсказуемой, нервной, как и все наши последние противостояния. Игра Каспера Уэйра — лучший индивидуальный перфоманс, который я видел за последние голы в нашем баскетболе (44 очка, — «СЭ»). Но мы выиграли как команда. Это самое главное. Теперь с такой же самоотдачей надо сыграть и с «Фенербахче», - приводит слова Ведищева «Спорт-Экспресс».

22 сентября Ведищеву исполняется 30 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
44 очка Уэйра не спасли ЦСКА от поражения в матче Суперкубка Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
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