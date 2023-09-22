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Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 миллиона рублей

Инцидент случился перед матчем с ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 миллиона рублей
22 сентября 2023 09:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РФБ

Тренер БК «Локомотив-Кубань» Владимир Анциферов стал жертвой мошенников, которые завладели почти двумя миллионами рублей накануне матча с московским ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ (100:98).

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, тренер получил телефонный звонок, находясь в Gopark hotel в Химках. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности Центрального банка. Они уведомили Владимира о том, что на его имя оформлен кредит, и чтобы предотвратить действия злоумышленников, ему необходимо выполнить определенные инструкции. Позднее, мошенники «подкрепили» свои слова, предоставив ложный звонок от представителей Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Согласно данным источника, Владимир Анциферов последовал указаниям мошенников, и в результате перевел 1,77 миллиона рублей на «безопасный счет». После этого злоумышленники попытались выманить еще два миллиона, однако в этот момент тренер догадался проконсультироваться с коллегами и скоро осознал, что его обманывают. Анциферов обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

источник: Телеграм-канал Mash
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