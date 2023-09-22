«Пари НН» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Пари НН» одержали победу над УНИКСом в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Очная встреча завершилась со счётом 86:82 в пользу нижегородцев.
Самым результативным игроком прошедшей игры стал разыгрывающий казанцев Найт Маркос, записавший в свой актив 19 очков. В составе победителей лучшим оказался Дмитрий Хвостов с 16 очками.
В полуфинальном матче соревнований «Пари НН» встретится с победителем встречи «Зенит» – «Бешикташ».
Суперкубок Единой лиги ВТБ.
1/4 финала.
УНИКС (Казань) – «Пари НН» (Нижний Новгород) – 82:86 (20:18, 21:24, 22:23, 19:21).
источник: «Советский спорт»