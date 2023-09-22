ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Пари НН» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Соперник нижегородской команды по 1/2 финала турнира определится позже.
«Пари НН» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ
22 сентября 2023 19:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: БК «Пари НН»

Баскетболисты «Пари НН» одержали победу над УНИКСом в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Очная встреча завершилась со счётом 86:82 в пользу нижегородцев.

Самым результативным игроком прошедшей игры стал разыгрывающий казанцев Найт Маркос, записавший в свой актив 19 очков. В составе победителей лучшим оказался Дмитрий Хвостов с 16 очками.

В полуфинальном матче соревнований «Пари НН» встретится с победителем встречи «Зенит» – «Бешикташ».

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

1/4 финала.

УНИКС (Казань) – «Пари НН» (Нижний Новгород) – 82:86 (20:18, 21:24, 22:23, 19:21).

источник: «Советский спорт»
Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 миллиона рублей
Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 миллиона рублей
Инцидент случился перед матчем с ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
22.09.2023 09:29
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Локо» отметил, что победой над ЦСКА команда сделала ему отличный подарок
Краснодарцы вышли в полуфинал турнира.
21.09.2023 22:59
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
44 очка Уэйра не спасли ЦСКА от поражения в матче Суперкубка Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме.
21.09.2023 22:05
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Зенит» потратил больше всех за минувший сезон Единой лиги ВТБ, у двух клубов - убытки
Единая лига ВТБ опубликовала финансовую отчётность.
21.09.2023 20:31
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
В МБА прокомментировали переход форварда сборной России в «Самару»
Клуб в прошлом сезоне взял бронзу Кубка России и стал шестым в Единой лиге ВТБ.
20.09.2023 23:22
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
В МБА рассказали о целях на сезон Единой лиги ВТБ
Клуб в прошлом сезоне взял бронзу Кубка России.
20.09.2023 22:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Гомельский заявил, что УНИКС не сможет повторить свой прошлогодний успех
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.
20.09.2023 12:01
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Владимир Гомельский: если ротация в ЦСКА действительно качественная, то жду побед от клуба
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.
20.09.2023 11:41
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Дэмиан Лиллард: Я сильнейший разыгрывающий в НБА, лучше Карри
Нескромное заявление игрока «Портленда».
20.09.2023 11:20
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.