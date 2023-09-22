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«Зенит» пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Бешикташ»

Игра баскетбольных клубов состоялась на «ВТБ Арене» в Москве.
«Зенит» пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Бешикташ»
22 сентября 2023 21:47
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» оказался сильнее «Бешикташа» в матче 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Очная встреча завершилась со счётом 72:69 в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий турецкой команды Джона Мэтьюз, набравший 14 очков. Лучшим среди петербуржцев оказался Сергей Карасёв с 13 очками.

Таким образом, в полуфинальном матче турнира «Зенит» встретится с «Пари НН», который ранее обыграл УНИКС.

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

1/4 финала.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Бешикташ» (Стамбул) – 72:69 (28:18, 9:16, 24:18, 11:17).

источник: «Советский спорт»
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