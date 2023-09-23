ЦСКА обыграл МБА в овертайме матча Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА нанес поражение МБА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Игра за пятое-восьмое места в Москве завершилась в овертайме со счётом 105:98 (23:25, 22:28, 21:10, 28:31, 11:4) в пользу армейцев.

Сразу два баскетболиста набрали в этом матче по 21 очку. У ЦСКА самым результативным стал Каспер Уэйр, а в составе МБА - Александр Хоменко.

В матче за пятое место ЦСКА сыграет с победителем встречи между казанским УНИКСом и турецким «Бешикташем». Игра состоится сегодня и начнётся в 14:00 по московскому времени.