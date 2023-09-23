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«Локомотив-Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Фенербахче»

Кубанский клуб стал первым финалистом проходящего турнира.
«Локомотив-Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Фенербахче»
23 сентября 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Фенербахче» в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Очная встреча завершилась со счётом 89:105 в пользу железнодорожников.

Самым результативным игроком по итогам матча стал малый форвард кубанцев Девон Акун-Перселл, набравший 25 очков. В составе турецкой команды лучшим по показателю результативности оказался Мотли Джонатан с 13 очками в активе.

В финале Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет против победителя второго полуфинального матча, в котором встречаются «Пари НН» и «Зенит».

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Полуфинал.

«Фенербахче» – «Локомотив-Кубань» – 89:105 (36:24, 22:27, 17:29, 14:25)

источник: «Советский спорт»
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