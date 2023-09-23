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«Зенит» одержал победу над «Пари НН» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Питерская команда разыграет трофей с «Локомотивом-Кубань».
23 сентября 2023 21:50
автор: Глеб Шевяков

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Пари НН» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Очная встреча завершилась со счётом 86:61 в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным игроком прошедшего матча стал атакующий защитник питерцев Кайл Курич, набравший 18 очков. В составе проигравшей команды лучшим стал Драган Апич с 12 очками в активе.

Таким образом, в финальном матче турнира «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубань», который ранее оказался сильнее «Фенербахче».

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

1/2 финала.

«Пари НН» – «Зенит» – 61:86 (13:23, 24:19, 11:27, 13:17)

источник: «Советский спорт»
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