Сергей Кущенко: «Фенербахче» не смог ничего придумать против защиты «Локомотива-Кубани»

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги матча между «Фенербахче» и «Локомотивом-Кубанью». Команды сошлись в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ, краснодарцы одержали победу – 105:89.

«Мы увидели работу интересной конструкции «Локо», которая выращивает свою молодёжь. С каждой игрой ребята матереют и принимают все более качественные решения. К тому же у них есть легионеры, которые только помогают молодёжи. Благодаря этому одна из сильнейших команд Европы сегодня не смогла ничего придумать в концовке против защиты и движения мяча «Локомотива», - цитирует Кущенко ТАСС.

Напомним, турнир проводится в третий раз. В финале нынешнего розыгрыша «Локомотив-Кубань» сыграет с действующим победителем - «Зенитом». Матч состоится завтра, 24 сентября, на «ВТБ Арене». Начало – в 20:00 мск.