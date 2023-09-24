ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Фенербахче» обыграл «Пари НН» в матче за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча баскетбольных команд прошла на «ВТБ Арене» в Москве.
24 сентября 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков

«Фенербахче» стал бронзовым призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В матче за третье место турецкий клуб одержал победу над «Пари НН» со счётом 82:80.

Самым результативным игроком прошедшей встречи стал тяжёлый форвард стамбульцев Мотли Джонатан с 22 очками в активе. У нижегородской команды лучшим оказался Аллен Брайон, набравший 19 очков.

Финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» состоится сегодня, 24 сентября и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Матч за 3-е место.

«Фенербахче» – «Пари НН» – 82:80 (22:17, 19:21, 20:23, 21:19)

источник: «Советский спорт»
ЦСКА проиграл «Бешикташу» в матче за 5-е место в Суперкубке Единой лиги ВТБ, Уэйр набрал 41 очко
В финале сойдутся «Лкомотив-Кубань» и «Зенит».
24.09.2023 15:51
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Кущенко: «Фенербахче» не смог ничего придумать против защиты «Локомотива-Кубань»
Краснодарская молодёжь матереет.
23.09.2023 23:11
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
«Зенит» одержал победу над «Пари НН» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
«Зенит» одержал победу над «Пари НН» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
Питерская команда разыграет трофей с «Локомотивом-Кубань».
23.09.2023 21:50
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив-Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Фенербахче»
«Локомотив-Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Фенербахче»
Кубанский клуб стал первым финалистом проходящего турнира.
23.09.2023 19:01
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА обыграл МБА в овертайме матча Суперкубка Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл МБА в овертайме матча Суперкубка Единой лиги ВТБ
Команды ранее лишились шансов на победу в турнире.
23.09.2023 13:40
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Бешикташ»
«Зенит» пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв «Бешикташ»
Игра баскетбольных клубов состоялась на «ВТБ Арене» в Москве.
22.09.2023 21:47
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ
«Пари НН» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ
Соперник нижегородской команды по 1/2 финала турнира определится позже.
22.09.2023 19:12
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 миллиона рублей
Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 миллиона рублей
Инцидент случился перед матчем с ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
22.09.2023 09:29
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Локо» отметил, что победой над ЦСКА команда сделала ему отличный подарок
Краснодарцы вышли в полуфинал турнира.
21.09.2023 22:59
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.