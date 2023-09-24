«Фенербахче» обыграл «Пари НН» в матче за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Фенербахче» стал бронзовым призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В матче за третье место турецкий клуб одержал победу над «Пари НН» со счётом 82:80.

Самым результативным игроком прошедшей встречи стал тяжёлый форвард стамбульцев Мотли Джонатан с 22 очками в активе. У нижегородской команды лучшим оказался Аллен Брайон, набравший 19 очков.

Финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» состоится сегодня, 24 сентября и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Матч за 3-е место.

«Фенербахче» – «Пари НН» – 82:80 (22:17, 19:21, 20:23, 21:19)