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«Зенит» второй раз подряд стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ

В финале турнира петербуржцы оказались сильнее «Локомотива-Кубань».
«Зенит» второй раз подряд стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ
24 сентября 2023 21:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ 2023 года.

В финальном матче питерский клуб одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счётом 83:85.

Самым результативным игроком финала соревнований стал атакующий защитник сине-бело-голубых Кайл Курич, записавший в свой актив 23 очка. В составе железнодорожников лучшим оказался тяжелый форвард Окаро Уайт с 22 очками.

Таким образом, «Зенит» защитил титул, который завоевывал и в прошлом году. В финале прошлого сезона подопечные Хавьера Паскуаля обыграли ЦСКА (71:70).

Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Финал.

«Локомотив-Кубань» – «Зенит» – 83:85 (15:25, 26:20, 14:19, 28:21)

источник: «Советский спорт»
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