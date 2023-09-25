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Сборная России по баскетболу в феврале может провести матчи с зарубежными клубами

Команда пропустит Олимпийские игры в Париже.
25 сентября 2023 10:24
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России по баскетболу может провести товарищеские матчи с зарубежными клубами в феврале 2024 года.

Напомним, что национальная команда временно отстранена от международных турниров по решению ФИБА.

«Может быть, в февральское окно мы проведем товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа по поиску соперников идет. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», — приводит ТАСС слова президента РФБ.

Отметим, что в феврале текущего года мужская сборная России провела два товарищеских матча с сербскими командами — «Мегой» (85:74) и ФМП (85:75).

источник: ТАСС
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