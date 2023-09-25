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Трёхкратный чемпион Евролиги Воронцевич не планирует завершать карьеру

Баскетболист десять раз выигрывал Единую лигу ВТБ.
25 сентября 2023 12:12
автор: Александр Поволоцкий

Форвард »Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич заявил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.

Напомним, что в минувшем сезоне 36-летний баскетболист помог казанскому УНИКСу впервые в своей истории стать чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Не знаю, как долго ещё буду играть, но мыслей о завершении карьеры нет. Буду играть столько, сколько отведёт бог. Я продолжаю получать удовольствие от баскетбола, радуюсь каждому дню. У меня есть энергия, есть запал, любовь к спорту, я ещё не устал от него», — приводит слова Воронцевича ТАСС.

Добавим, что в составе ЦСКА форвард трижды выигрывал Евролигу. Также Воронцевич завоевал бронзу чемпионата Европы в 2011 году.

источник: ТАСС
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