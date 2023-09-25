Итудис выразил надежду на возвращение российских клубов в Еврокубки

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Димитрис Итудис заявил, что он хотел видеть российские клубы в Еврокубках.

«Все мы были рады принять участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Теперь надеемся, что российские клубы как можно раньше вернутся в европейские турниры. Спорт должен объединять, а не разъединять, а люди, которые вовлечены в спорт, должны иметь возможность соревноваться. Очень надеюсь, что ЦСКА рано, а не поздно вернётся в Евролигу. То же самое касается «Зенита», «Локомотива-Кубань» и УНИКСа», — цитирует Итудиса ТАСС.