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Итудис выразил надежду на возвращение российских клубов в Еврокубки

Грек на протяжении восьми лет работал в ЦСКА.
25 сентября 2023 12:48

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Димитрис Итудис заявил, что он хотел видеть российские клубы в Еврокубках.

«Все мы были рады принять участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Теперь надеемся, что российские клубы как можно раньше вернутся в европейские турниры. Спорт должен объединять, а не разъединять, а люди, которые вовлечены в спорт, должны иметь возможность соревноваться. Очень надеюсь, что ЦСКА рано, а не поздно вернётся в Евролигу. То же самое касается «Зенита», «Локомотива-Кубань» и УНИКСа», — цитирует Итудиса ТАСС.

Димитрис Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. В мае 2021 года грек подписал с красно-синими новый двухлетний контракт, однако по окончании сезона-2021/2022 расторг контракт с армейцами и возглавил «Фенербахче». Под его руководством ЦСКА шесть раз становился победителем Единой лиги ВТБ, а также дважды выиграл Евролигу.

источник: ТАСС
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