Российский игрок «Реала» Дёмин: пока рано думать о драфте НБА

Защитник мадридского «Реала» Егор Дёмин отреагировал на попадание в предварительную версию драфта НБА — 2025 от авторитетного сайта NBADraft.net. 17-летний россиянин расположился на 38-м месте в данном рейтинге.

«Ко всем рейтингам я отношусь спокойно. Безусловно, это радует и что-то значит для меня, но это точно не делает меня выше, чем кто-то другой из моего окружения. Стараюсь не обращать внимания на рейтинги и списки. О драфте НБА пока мне рано думать. 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет», — приводит слова Дёмина YouTube-канал «Перехват».

Егор Дёмин в 2022 году стал победителем чемпионата Испании среди кадетов. 7 мая 2023 года россиянин дебютировал за основной состав мадридского клуба.