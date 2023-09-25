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Российский игрок «Реала» Дёмин: пока рано думать о драфте НБА

Егор является одним из самых перспективных баскетболистов Европы.
25 сентября 2023 13:20
автор: Виталий Стопин

Защитник мадридского «Реала» Егор Дёмин отреагировал на попадание в предварительную версию драфта НБА — 2025 от авторитетного сайта NBADraft.net. 17-летний россиянин расположился на 38-м месте в данном рейтинге.

«Ко всем рейтингам я отношусь спокойно. Безусловно, это радует и что-то значит для меня, но это точно не делает меня выше, чем кто-то другой из моего окружения. Стараюсь не обращать внимания на рейтинги и списки. О драфте НБА пока мне рано думать. 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет», — приводит слова Дёмина YouTube-канал «Перехват».

Егор Дёмин в 2022 году стал победителем чемпионата Испании среди кадетов. 7 мая 2023 года россиянин дебютировал за основной состав мадридского клуба.

источник: «Советский спорт»
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