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«Зенит» может провести прощальный матч Сергея Мони

Игрок выступал в клубе с 2022 года.
26 сентября 2023 17:50
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что не исключает вариант приглашения экс-капитана сборной России Сергея Моню в структуру петербургского клуба.

«Есть такая идея. Возможно, мы что-то такое сделаем вместе. Я не исколючаю вариант, при котором в будущем мы увидим Моню в какой-то роли в «Зените», - приводит слова Церковного «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Моня выступал за «Зенит» с 2022 года. В составе сине-бело-голубых он завоевал чемпионство Единой лиги ВТБ. Ранее он играл за «Химки» и по-прежнему является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. Он также стал чемпионом Европы в 2007 году.

источник: «Спорт-Экспресс»
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