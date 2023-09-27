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Дуэйн Уэйд заявил, что международный баскетбол жестче, чем американский

Новый сезон НБА стартует 17 октября.
27 сентября 2023 10:11
автор: Виталий Овсянников

Бывший атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал о различиях между американским и международным баскетболом.

«Там, где я рос, если ты видел белого ребенка, то думал, что он не может быть лучше тебя. Потом я поиграл в международный баскетбол и понял: «О, нет, на самом деле они что-то могут». Международный баскетбол жестче. Честно говоря, американский баскетбол слабее. Опыт участия в международных турнирах сразу же изменил мое восприятие. Игра на чемпионатах мира была другой, более жесткой. США извлекла урок из бронзы на Олимпиаде в Афинах. До этого момента никто и подумать в команде не мог, что нас может кто-то обыграть», — цитирует Уэйда издание Mundo Deportivo.

Напомним, 41-летний Дуэйн Уэйд является олимпийским чемпионом 2008 года и бронзовым призёром Олимпиады-2004. Также он является трёхкратным чемпионом НБА (2006, 2012, 2013) в составе «Майами Хит».

источник: El Mundo Deportivo
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