МБА выпустила презентационный ролик к старту нового сезона Единой лиги ВТБ

Пресс-служба ПБК МБА выпустила видеоролик, посвящённый скорому старту нового сезона Единой лиги ВТБ. Видео появилось в официальном аккаунте клуба на YouTube.

Недавно МБА приняла участие в в Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве, где не смогла победить ни в одном из трёх матчей и в итоге заняла последнее, восьмое место. Новый сезон Единой лиги ВТБ подопечные Василия Карасёва начнут 30 сентября выездным матчем со своим географическим соседом — столичным ЦСКА. Встреча состоится в ближайшую на арене «Мегаспорт» и начнётся в 15:00 мск.

Отметим, что в прошлом сезоне МБА в четвертьфинале плей-офф Лиги ВТБ уступила санкт-петербургскому «Зениту» (1-3 в серии).