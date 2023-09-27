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МБА выпустила презентационный ролик к старту нового сезона Единой лиги ВТБ

Команда Василия Карасёва готова вновь бросить вызов всем флагманам российского баскетбола.
27 сентября 2023 16:48
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба ПБК МБА выпустила видеоролик, посвящённый скорому старту нового сезона Единой лиги ВТБ. Видео появилось в официальном аккаунте клуба на YouTube.

Недавно МБА приняла участие в в Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве, где не смогла победить ни в одном из трёх матчей и в итоге заняла последнее, восьмое место. Новый сезон Единой лиги ВТБ подопечные Василия Карасёва начнут 30 сентября выездным матчем со своим географическим соседом — столичным ЦСКА. Встреча состоится в ближайшую на арене «Мегаспорт» и начнётся в 15:00 мск.

Отметим, что в прошлом сезоне МБА в четвертьфинале плей-офф Лиги ВТБ уступила санкт-петербургскому «Зениту» (1-3 в серии).

источник: «Советский спорт»
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