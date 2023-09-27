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«Портленд» обменял Дэмиана Лилларда в «Милуоки»

33-летний баскетболист сменил клуб.
27 сентября 2023 22:12
автор: Денис Владимиров

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда в «Милуоки Бакс», информирует журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

По данным источника, 33-летний Лиллиард стал частью трёхстороннего обмена.

Отмечается, что в рамках сделки между «Портленд» получит права Джру Холидея, Деандре Эйтона, Тумани Камара, незащищенный выбор в первом раунде драфта в 2029 году и возможность обмена пиками с «Милуоки» в 2028 и 2030 годах.

Ещё один клуб НБА «Финникс Санз» получит в своё распоряжение Юсуфа Нуркича, Грейсона Аллена, Нассира Литтла и Кеона Джонсона.

Лиллард был выбран «Трэйл Блэйзерс» под общим шестым номером на драфте 2012 года. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в составе сборной США.

источник: ESPN
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