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ЦСКА и издательство «Бомбора» представили книгу, посвящённую 100-летию армейского клуба

Баскетбольный клуб порадовал своих болельщиков подарочным изданием книги.
ЦСКА и издательство «Бомбора» представили книгу, посвящённую 100-летию армейского клуба
28 сентября 2023 13:35
автор: Виталий Стопин
автор фото: ПБК ЦСКА

В среду, 27 сентября, в пресс-центре ИТАР-ТАСС была представлена книга «Баскетбольный клуб ЦСКА Москва. Люди и легенды», выпущенная к 100-летию армейского клуба. Книга выпущена издательством «Бомбора».

Как сообщает пресс-служба ПБК ЦСКА, пресс-конференция получилась очень долгой, а общее впечатление от неё получилось положительным. Создатели книги и журналисты сошлись на том, что при создании книги была проделана огромная работа, а получившийся результат — уникален. Литературное издание сочетает в себе статистическую информацию с субъективными авторскими очерками об легендах баскетбольного ЦСКА, раскрывающими не только игровые, но и человеческие качества героев.

Авторами книги являются Владимир Титоренко и Николай Цынкевич. Издательство «Бомбора» готово участвовать в интересных проектах, о чём заявил руководитель редакции IT-литературы, науки, права и спорта Владимир Обручев. А президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин пообещал издательству всяческую поддержку в этом начинании.

Книга уже продаётся в интернет-магазине ПБК ЦСКА и будет на прилавках армейских магазинов на ближайших домашних матчах команды в Единой лиге ВТБ.

источник: БК ЦСКА
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