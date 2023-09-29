Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал самую сильную команду Единой лиги ВТБ по составу баскетболистов.

«Самый сильный состав у «Зенита», — написал Гомельский в ответ на вопрос читателя его официального сайта.

В прошлом сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии). В серии за бронзовые медали сине-бело-голубые проиграли ЦСКА. Отметим, что в сезоне-2021/2022 зенитовцы в первые в своей истории стали победителями Лиги ВТБ.

Перед стартом нового сезона клуб из Северной столицы стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, во второй раз завоевав этот трофей. В финальном матче «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (85:83).