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Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от старта сезона

И прошлась по главным фаворитам.
29 сентября 2023 16:59
автор: Тимур Пацюк

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от старта нового сезона. Матчем-открытия уже завтра, 30 сентября, станет встреча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».

«Начинаем регулярный чемпионат матчем финалистов минувшего сезона, чемпиона и серебряного призера. Думаю, всем любителям баскетбола будет интересно посмотреть, как в очном противостоянии выглядят участники последнего финала. УНИКС и «Локомотив» будут бороться за самые высокие места. Команды провели предсезонную подготовку, сыграли много товарищеских встреч.

ЦСКА и «Зенит»? Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом Суперкубка и выглядит мощно. Это серьёзная команда с серьёзными игроками, способными решить исход встречи и взять на себя инициативу в самый ответственный момент. Что касается армейцев, то ситуация перед стартом чемпионата у них непростая. Команда кардинально поменялась: ушли лидеры, типа Шведа и Милутинова, в составе очень много молодёжи», — цитирует Корстин «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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