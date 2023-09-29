Джошуа Примо получил дисквалификацию на четыре игры от НБА за «поведение, наносящее ущерб»

Экс-защитник «Сан-Антонио» Джошуа Примо отстранён на четыре матча НБА за «поведение, наносящее ущерб». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски в своих соцсетях.

По информации источника, канадский игрок наказан в связи с обвинениями в суде со стороны бывшего психолога клуба Хиллари Каутен. Женщина сообщила, что 20-летний баскетболист девять раз обнажался перед ней во время посещения сеансов. По итогам расследования НБА признала, что Джошуа «вел себя неподобающим и оскорбительным образом, обнажая себя перед женщинами».

В настоящий момент Примо находится в статусе свободного агента.