ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Джошуа Примо получил дисквалификацию на четыре игры от НБА за «поведение, наносящее ущерб»

Баскетболист обнажался во время сеансов с психологом.
29 сентября 2023 18:32
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник «Сан-Антонио» Джошуа Примо отстранён на четыре матча НБА за «поведение, наносящее ущерб». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски в своих соцсетях.

По информации источника, канадский игрок наказан в связи с обвинениями в суде со стороны бывшего психолога клуба Хиллари Каутен. Женщина сообщила, что 20-летний баскетболист девять раз обнажался перед ней во время посещения сеансов. По итогам расследования НБА признала, что Джошуа «вел себя неподобающим и оскорбительным образом, обнажая себя перед женщинами».

В настоящий момент Примо находится в статусе свободного агента.

источник: «Советский спорт»
Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от старта сезона
И прошлась по главным фаворитам.
29.09.2023 16:59
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Гомельский назвал самую сильную команду Единой лиги ВТБ по составу
Спойлер: это не ЦСКА.
29.09.2023 14:17
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
ЦСКА и издательство «Бомбора» представили книгу, посвящённую 100-летию армейского клуба
ЦСКА и издательство «Бомбора» представили книгу, посвящённую 100-летию армейского клуба
Баскетбольный клуб порадовал своих болельщиков подарочным изданием книги.
28.09.2023 13:35
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
«Портленд» обменял Дэмиана Лилларда в «Милуоки»
33-летний баскетболист сменил клуб.
27.09.2023 22:12
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
МБА выпустила презентационный ролик к старту нового сезона Единой лиги ВТБ
Команда Василия Карасёва готова вновь бросить вызов всем флагманам российского баскетбола.
27.09.2023 16:48
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Дуэйн Уэйд заявил, что международный баскетбол жестче, чем американский
Новый сезон НБА стартует 17 октября.
27.09.2023 10:11
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» может провести прощальный матч Сергея Мони
Игрок выступал в клубе с 2022 года.
26.09.2023 17:50
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Алекс Пойтресс мог вернуться в «Зенит» этим летом
С игроком вели переговоры.
26.09.2023 17:13
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Российский игрок «Реала» Дёмин: пока рано думать о драфте НБА
Егор является одним из самых перспективных баскетболистов Европы.
25.09.2023 13:20
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.