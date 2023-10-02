Андрей Кириленко: на чемпионский титул в сезоне будет претендовать 4-5 команд, не только ЦСКА

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ.
«Если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу и в любой день обыгрывать друг друга», - цитирует Кириленко ТАСС.
Добавим, что сезон Единой лиги ВТБ стартовал 30 сентября. 10 команд уже провели свои стартовые встречи.
УНИКС 91:73 «Локомотив-Кубань»
ЦСКА 76:72 МБА
«Самара» 83:63 «Енисей»
«Минск» 60:89 «Пари Нижний Новгород»
«Руна» 87:79 «Автодор»
источник: ТАСС