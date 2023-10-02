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Андрей Кириленко: на чемпионский титул в сезоне будет претендовать 4-5 команд, не только ЦСКА

Армейцев нельзя назвать безоговорочным фаворитом.
02 октября 2023 09:30
автор: Тимур Пацюк

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу и в любой день обыгрывать друг друга», - цитирует Кириленко ТАСС.

Добавим, что сезон Единой лиги ВТБ стартовал 30 сентября. 10 команд уже провели свои стартовые встречи.

УНИКС 91:73 «Локомотив-Кубань»

ЦСКА 76:72 МБА

«Самара» 83:63 «Енисей»

«Минск» 60:89 «Пари Нижний Новгород»

«Руна» 87:79 «Автодор»

источник: ТАСС
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