В Екатеринбурге состоится конференция «Баскетбольный бизнес России»

13-14 октября в Екатеринбурге состоится VII ежегодная конференция «Баскетбольный бизнес России». В рамках деловой программы мероприятия более 300 экспертов отрасли обсудят актуальные проблемы развития баскетбольной индустрии страны.

Своим опытом с участниками поделятся ведущие спортивные менеджеры, тренеры, организаторы соревнований и тренировочных лагерей, маркетологи и спонсоры.

Блоки деловой программы затронут 5 важнейших направлений: развитие индустрии, региональное развитие, клубное развитие, развитие инфраструктуры и маркетинговые коммуникации. Участники обсудят возможности проведения в России баскетбольных турниров с привлечением дружественных стран, а также уделят значительное внимание проблемам регионального развития баскетбола: новым трендам, перспективам и возможностям.

В качестве отдельной темы конференции выделена грантовая поддержка баскетбольных проектов. Особое внимание будет уделено женскому баскетболу, рост популярности которого в последние годы позволяет привлекать серьезных спонсоров и внушительную зрительскую аудиторию. Как всегда актуальны вопросы развития массового баскетбола для всех слоев населения. Не останется в тени и такой уникальный феномен молодежной культуры, как профессиональный баскетбол 3×3.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.