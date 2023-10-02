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Новым спонсором «Шарлотт Хорнетс» стал популярный блогер

На форме баскетбольной команды появилось изображение бренда знаменитого ютубера.
02 октября 2023 20:04
автор: Глеб Шевяков

«Шарлотт Хорнетс» заключил спонсорский контракт с блогером, известным под ником Mr.Beast. Об этом сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в своих соцсетях.

Как сообщает источник, на форме «шершней» теперь размещён логотип Feastables. Компания занимается выпуском продуктов питания, а её владельцем является интернет-знаменитость.

В настоящее время Youtube-канал Mr.Beast-а насчитывает 188 миллионов подписчиков.

Ранее шестикратный чемпионом НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт», которым владел с 2006 года.

источник: «Советский спорт»
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