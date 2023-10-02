Новым спонсором «Шарлотт Хорнетс» стал популярный блогер

«Шарлотт Хорнетс» заключил спонсорский контракт с блогером, известным под ником Mr.Beast. Об этом сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в своих соцсетях.

Как сообщает источник, на форме «шершней» теперь размещён логотип Feastables. Компания занимается выпуском продуктов питания, а её владельцем является интернет-знаменитость.

В настоящее время Youtube-канал Mr.Beast-а насчитывает 188 миллионов подписчиков.

Ранее шестикратный чемпионом НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт», которым владел с 2006 года.