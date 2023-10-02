Адетокунбо рассказал, когда собирается подписать новый контракт с «Милуоки Бакс»

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, почему не намерен подписывать новое соглашение с командой в нынешнем сезоне.

«Деньги не важны. Важно чертовски много денег. Так что я подпишу контракт в следующем году. Подписывать сейчас нет смысла. Я хочу быть игроком «Милуоки Бакс» до конца своей карьеры, пока мы сможем побеждать. Я чувствую, что предан команде», — сообщил 28-летний баскетболист на медиадне клуба НБА.

Действующий контракт Адетокунбо с «Милуоки» рассчитан до лета 2026 года. В 2025 году у него будет право досрочно стать свободным агентом, а в 2024 году он может подписать новый контракт на улучшенных условиях.