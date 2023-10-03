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Гомельский оценил шансы Шведа вернуться в ЦСКА

Баскетболист покинул московский клуб в августе этого года.
03 октября 2023 17:40
автор: Степан Шереметьев

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, владеет ли он какой-либо информацией относительно вероятности возвращения российского разыгрывающего Алексея Шведа в московский ЦСКА.

«Информации нет. Возвращение в ЦСКА возможно, но маловероятно», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. Интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов.

источник: Баскетбольный сайт Владимира Гомельского
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