Гомельский оценил шансы Шведа вернуться в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, владеет ли он какой-либо информацией относительно вероятности возвращения российского разыгрывающего Алексея Шведа в московский ЦСКА.

«Информации нет. Возвращение в ЦСКА возможно, но маловероятно», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. Интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов.