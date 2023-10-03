ЦСКА обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ, Жан-Шарль оформил дабл-дабл

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Енисей».

Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 73:64.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 13 очков. 12 баллов набрал Тони Джекири. Дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов на счету Ливио Жан-Шарля.

В составе красноярского клуба 18 очков набрал Джеремайя Мартин. 15 баллов на свой счёт записал Ксавьер Ратэн-Мэйс.