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Матч между «Пари НН» и УНИКСом отменён из-за коронавируса

Казанцы не смогли набрать пять игроков для заявки на матч.
04 октября 2023 21:30
автор: Александр Кожевников

Матч Единой Лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» – УНИКС отменён из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В казанской команде произошла вспышка коронавируса, из-за чего клуб не смог набрать на заявку на матч даже пять игроков.

«УНИКС направил на рассмотрение в Лигу медицинские документы, подтверждающие, что команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против «Пари Нижний Новгород» пять и более игроков.

О новой дате игры будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении казанского клуба.

источник: «Советский спорт»
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