Матч между «Пари НН» и УНИКСом отменён из-за коронавируса

Матч Единой Лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» – УНИКС отменён из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В казанской команде произошла вспышка коронавируса, из-за чего клуб не смог набрать на заявку на матч даже пять игроков.

«УНИКС направил на рассмотрение в Лигу медицинские документы, подтверждающие, что команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против «Пари Нижний Новгород» пять и более игроков.

О новой дате игры будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении казанского клуба.