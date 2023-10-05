У серебряного призера ОИ-2020 Писклова разбили и обокрали машину, подаренную Путиным

Серебряный призёр ОИ-2020 в баскетболе 3x3 Кирилл Писклов стал жертвой грабителей.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», неизвестный разбил заднее стекло в автомобиле спортсмена. Инцидент произошел 4 октября в Екатеринбурге рядом с домом, который снимает игрок «Уралмаша».

«Машина стояла четыре дня на этом месте, ее никто не трогал. Мы были на выезде. После того, как мы обыграли «Зенит», я приехал домой, и именно в этот момент это произошло. Пока никаких подозрений у меня нет, может, кому-то не понравилась наша победа над «Зенитом». Об этой машине на Урале многие знают, мне ее подарил Путин, на ней написано Olympic Silver Tokyo 2020. Мне часто в городе сигналят, машут, улыбаются, смотрят на этот значок. Многие знают, что это моя машина», — заявил Писклов.

Отмечается, что из автомобиля пропала колонка. Ущерб оценивается в сумму около 100 тысяч рублей.