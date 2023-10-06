Журналистка: Леброн Джеймс повлиял на моё увольнение из NBA Countdown

Журналистка Мишель Бидл заявила, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл решающую роль в её увольнении из шоу NBA Countdown в 2019 году.

«Повлиял ли как-то на мой уход Леброн? Да, знаете, он очень сильный. Хочу отметить, что невозможно обойти стороной тот факт, что Джеймс сам по себе является империей и организацией. Я правда уважаю его за все достижения в его карьере. За счёт имени он добивается большого успеха. Так что да, многие будут к нему прислушиваться», — приводит слова Бидл Awful Announcing.

На смену Бидл в передачу NBA Countdown пришла Рэйчел Николс.