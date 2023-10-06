Лука Дончич назвал имя лучшего баскетболиста в истории

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич рассказал, кого считает лучшим баскетболистом за всю историю.

«Это Майкл Джордан. Топ-5? Даже не знаю, нужно будет ещё об этом подумать», — заявил Дончич на пресс-конференции.

Словенский игрок имеет спонсорский контракт с брендом Nike - Jordan, названный в честь легендарного американского атакующего защитника.

За свою карьеру в баскетболе Майкл Джордан стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз». Он завершил профессиональную карьеру в 2003 году. Его последним клубом был «Вашингтон Уизардс».