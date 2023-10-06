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Президент «Автодора» Родионов высказал недовольство назначением арбитров на матчи своей команды

Функционер руководит клубом с 1982 года.
06 октября 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Автодора» Владимир Родионов выразил недовольство работой арбитра на домашнем матче с московским МБА.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 87:73 в пользу столичного клуба. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Давыдовым из Москвы.

«Начало сезона в Единой лиге ВТБ, первые матчи навели меня на следующие мысли — неужели в России и странах ближнего зарубежья закончились судьи? Как так происходит, что в нарушение всех возможных норм, существующих во всех видах спорта, на выездной матч московской команды назначается главный судья из Москвы? Не хочу обсуждать качество работы арбитров, пусть этим занимаются специально обученные люди, но такие назначения, как минимум, сомнительны с этической точки зрения и порождают недоверие», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Родионова.

Отметим, что «Автодор» уступил в двух стартовых матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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