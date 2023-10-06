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Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 500 тысяч рублей за слова президента клуба о судействе

Тут баскетбол и футбол похожи.
06 октября 2023 20:36
автор: Тимур Пацюк

Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» после интервью президента клуба Владимира Родионова, в котором он критически высказался в адрес судейства турнира.

«Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал «Автодор» за высказывания президента клуба, порочащие деловую репутацию Лиги и судей, а также за обсуждение судейства матчей Чемпионата. За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 тысяч рублей. За повторное нарушение на Клуб будет наложен штраф в размере 1 млн рублей», — сообщается на официальном сайте Лиги.

Напомним, на старте сезона саратовский коллектив проиграл «Руне» (79:87) и уступил дома МБА – 73:87.

В прошлом сезоне «Автодор» пробился в 1/4 финала, где уступил московскому ЦСКА – 0:3.

источник: Единая лига ВТБ
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