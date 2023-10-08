«Маккаби» запросил перенос матча Евролиги с «Миланом» из-за военных действий в Израиле

«Маккаби» из Тель-Авива сделал запрос в Евролигу о переносе матча второго тура с «Миланом».

Напомним, что 7 сентября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Она нанесла ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

Как сообщает Walla Sport, после обсуждений с Министерством спорта руководство «Маккаби» решило официально запросить о переносе встречи.

В первом туре израильский клуб обыграл сербский «Партизан» (96:81). «Милан» уступил «Фенербахче» (82:85 ОТ).