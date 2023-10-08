ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит»на своей площадке уступил ЦСКА 76:80 в матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи Томас Эртель, который записал в свой актив 27 очков. В составе ЦСКА отметился Каспер Уэйр — 17 очков.

Подопечные Эмила Райковича после этой победы возглавили турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. «Зенит» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.

Следующий матч петербуржцы проведут на выезде. 14 октября команда сыграет с «Астаной». ЦСКА 15 октября на своей площадке примет «Парму-Пари».