ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мозгов — о попадании его контракта с «Лейкерс» в рейтинги худших подписаний: хочется сказать матом

Россиянин заключил соглашение с клубом НБА на четыре года и 64 миллиона долларов.
09 октября 2023 16:59
автор: Степан Шереметьев

Российский баскетболист Тимофей Мозгов рассказал, как он относится к тому, что его контракт с «Лейкерс» часто попадает в топ худших подписаний.

«Хочется сказать матом, но я сдержусь. Понимаешь, эти списки составляют люди, которые мало чего понимают во внутренней кухне НБА. Еще не зря говорят, что сколько людей, столько и мнений», – приводит слова спортсмена «СЭ».

Напомним, в 2016 году Мозгов стал чемпионом в составе «Кливленда», после чего подписал контракт с «Лейкерс» на четыре года и 64 миллиона долларов. В последующем сезоне он провёл 54 матча, набирая в среднем 7,4 очка и 4,9 подбора.

источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
08.10.2023 17:52
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
«Маккаби» запросил перенос матча Евролиги с «Миланом» из-за военных действий в Израиле
Игра запланирована на 12 октября.
08.10.2023 15:03
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 500 тысяч рублей за слова президента клуба о судействе
Тут баскетбол и футбол похожи.
06.10.2023 20:36
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Президент «Автодора» Родионов высказал недовольство назначением арбитров на матчи своей команды
Функционер руководит клубом с 1982 года.
06.10.2023 14:40
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Лука Дончич назвал имя лучшего баскетболиста в истории
Игрок завершил карьеру 20 лет назад.
06.10.2023 14:00
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
МБА обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Для столичного клуба эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
06.10.2023 12:00
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Журналистка: Леброн Джеймс повлиял на моё увольнение из NBA Countdown
К лидеру «Лейкерс» прислушиваются во всех сферах баскетбола.
06.10.2023 09:51
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
У серебряного призера ОИ-2020 Писклова разбили и обокрали машину, подаренную Путиным
Игрок выступает за команду Единой лиги ВТБ.
05.10.2023 10:06
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Матч между «Пари НН» и УНИКСом отменён из-за коронавируса
Казанцы не смогли набрать пять игроков для заявки на матч.
04.10.2023 21:30
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.