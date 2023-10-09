Мозгов — о попадании его контракта с «Лейкерс» в рейтинги худших подписаний: хочется сказать матом

Российский баскетболист Тимофей Мозгов рассказал, как он относится к тому, что его контракт с «Лейкерс» часто попадает в топ худших подписаний.

«Хочется сказать матом, но я сдержусь. Понимаешь, эти списки составляют люди, которые мало чего понимают во внутренней кухне НБА. Еще не зря говорят, что сколько людей, столько и мнений», – приводит слова спортсмена «СЭ».

Напомним, в 2016 году Мозгов стал чемпионом в составе «Кливленда», после чего подписал контракт с «Лейкерс» на четыре года и 64 миллиона долларов. В последующем сезоне он провёл 54 матча, набирая в среднем 7,4 очка и 4,9 подбора.