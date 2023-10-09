«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне, обыграв МБА

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл московский МБА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 79:71 (19:21, 18:22, 20:15, 22:13) в пользу хозяев паркета.

В составе краснодарцев самым результативным стал Морган Джордан, набравший 16 очков. У гостей 18 баллов набрал Евгений Минченко.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 18 октября сыграет в гостях с красноярским «Енисеем». МБА 14 октября примет на домашнем паркете «Самару».