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«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне, обыграв МБА

Краснодарцы прервали серию поражений.
09 октября 2023 22:04
автор: Денис Владимиров

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл московский МБА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 79:71 (19:21, 18:22, 20:15, 22:13) в пользу хозяев паркета.

В составе краснодарцев самым результативным стал Морган Джордан, набравший 16 очков. У гостей 18 баллов набрал Евгений Минченко.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 18 октября сыграет в гостях с красноярским «Енисеем». МБА 14 октября примет на домашнем паркете «Самару».

источник: «Советский спорт»
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