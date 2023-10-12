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Агент баскетболиста Шведа рассказал, где продолжит карьеру его клиент

Ранее 34-летний игрок выступал за ЦСКА.
12 октября 2023 17:20
автор: Глеб Шевяков

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы атакующего защитника Алексея Шведа, сообщил, что баскетболист в скором времени заключит контракт с командой из чемпионата Китая.

«Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA. Остальные подробности будут позже», — приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

В мае 2023 года Швед стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Два последних сезона россиянин играл в составе московского ЦСКА, который покинул в августе по окончании срока контракта.

источник: «Спорт-Экспресс»
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