Агент баскетболиста Шведа рассказал, где продолжит карьеру его клиент

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы атакующего защитника Алексея Шведа, сообщил, что баскетболист в скором времени заключит контракт с командой из чемпионата Китая.

«Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA. Остальные подробности будут позже», — приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

В мае 2023 года Швед стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Два последних сезона россиянин играл в составе московского ЦСКА, который покинул в августе по окончании срока контракта.